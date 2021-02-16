Fikret Şeneş ölüm yıldönümünde anılıyor.. Fikret Şeneş kimdir, nereli? Fikret Şeneş kaç yaşında öldü?

İlk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş, 300'e yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandırmıştı. 94 yaşında hayatını kaybeden Fikret Şeneş’in hayatı araştırılıyor. Peki, Fikret Şeneş kimdir?

Yazdığı şarkılarla Türk müziğine yön veren Fikret Şeneş, vefat edeli 6 yıl oldu. Unutulmayan şarkılara imza atan ilk kadın Türk şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Dillere pelesenk olan unutulmaz şarkıların sahibi Fikret Şeneş, 300'e yakın eseri Türk pop müziğine kazandırdı.

Ölüm yıl dönümünde unutulmayan Fikret Şeneş’in hayatı merak konusu oldu.

Peki, Fikret Şeneş kimdir, nereli? Fikret Şeneş kaç yaşında öldü? İşte Fikret Şeneş'in hayatı…

FİKRET ŞENEŞ KİMDİR?



1921 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fikret Şeneş, ilk kadın Türk şarkı sözü yazarıdır. Türkçe sözlerini yazdığı 300’e yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandırmıştır.

Henüz ilkokul dönemindeyken piyano çalan ve 12 yaşındayken İngilizce şarkılar söyleyen Şeneş, İstanbul Amerikan Kız Koleji'nde eğitim almıştır.

Şeneş, liseden mezun olduktan sonra konservatuvarı kazanmış ve sesinin güzel olmasından dolayı şan dersleri de almıştır.

1937 yılında henüz 16 yaşındayken Bedii Çapa ile evlenen Şeneş, eğitimini yarıda bırakmıştır. Bu evliliğinden Ahmet ve Celal adında 2 oğlu vardır.

Bedii Çapa'dan 18 yıl sonra ayrılan Şeneş, daha sonra tekrar evlenmiştir.

Alzheimer tedavisi gören Şeneş, 16 Şubat 2015 tarihinde 94 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Şeneş'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.





AJDA PEKKAN İÇİN UNUTULMAZ ŞARKILAR YAZDI

Fikret Şeneş, eşinden ayrıldıktan sonra kendini müziğe vererek 30'lu yaşlardayken müzikal çalışmalarına Erol Büyükburç'la devam etmiştir.

Sanatçının kaleme aldığı ilk Türkçe parça Tanju Okan için yazdığı 'İki Yabancı' eseri olmuştur.

Şeneş, Ajda Pekkan için 1970'li yıllarda Cacho Valdez, Tony Hatch ve Giovanni Ferrio'nun bestelediği müziklerin üzerine Sensiz Yıllarda, Kimler Geldi Kimler Geçti ve Palavra şarkılarının yanı sıra Haykıracak Nefesim, Yeniden Başlasın ve Hoş Gör Sen gibi Türkçe sözlü eserler yazmıştır.





FİKRET ŞENEŞ ŞARKILARI