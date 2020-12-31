Fikri Sağlar: İfadelerim inançları gereği başını örtenlere yönelik değil

Türban konusunda skandal sözlere imza atan CHP'li Fikri Sağlar, sözlerinin inancı gereği örtünenlere yönelik olmadığını söyledi.

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." ifadelerini kullandı.

Sağlar'ın bu ifadeleri sosyal medyada ilk andan itibaren tepkilere neden olurken, Türkiye gündemine yerleşti.

Birçok kesimin sert tepkilerinin hedefi olan Sağlar, o sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP'li Fikri Sağlar: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var VİDEO

"İFADELERİM İNANÇLARI GEREĞİ ÖRTÜNENLERE YÖNELİK DEĞİL"

Sağlar, açıklamasında "Hakkımdaki bu kara propagandaya ve saldırılara cevap verme ihtiyacı içerisinde değilim. Çünkü bu kara propaganda siyasetini üreten tükenmiş AK Parti'nin tam da bunu istediğini biliyorum." dedi.

Sağlar, "İfadelerimin inançları gereği başını örtenlere yönelik olmadığı açıktır. İfadelerimde görülebileceği gibi, türban ile başörtüsü arasındaki farkı net olarak ortaya koyuyor ve asıl olarak AK Parti’nin yargıyı militanlaştırmasını eleştiriyorum. Türbanı kullanarak İslam dinini siyasi amaçlarına alet edenlere yöneliktir." ifadelerini kullandı.