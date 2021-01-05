Hakkındaki türban açıklaması eleştirilerine yanıt veren Fikri Sağlar, laiklik gidiyor vurgusu yaparak kendi savunmasını yaptı.

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı Sözüm Var programında 28 Şubat olayları tartışılırken, 'Türban' ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum." sözlerini kullanan Fikri Sağlar, kamuoyunda tepkilerin hedefi oldu.

Bu açıklamaların ardından ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, Sağlar hakkında soruşturma başlattı.

FİKRİ SAĞLAR'DAN SAVUNMA

Dün gece ARTI TV'de ekrana gelen Çetele programında, kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Sağlar, neden böyle bir ifade kullandığına açıklık getirdi.

Sağlar kendini şu ifadelerle savundu;

"Bazı arkadaşlar beni uyarıyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar, 'bir linçle karşı karşıyasın' diyorlar. Oysa ben aynı anlayışta değilim.

"SİYASAL İSLAM, CUMHURİYETİ ELE GEÇİRECEK"

Benim Halk TV'de söylediklerim bir inanca, bir mezhebe yapılmış saldırı değil. Kadın üzerinden siyaset hiç değil. Sadece siyasal İslam'ın Türkiye'de adım adım laik demokratik cumhuriyeti ele geçirmesiyle ilgili bir kuşkumu dile getirdim. Ben türban meselesinin bittiğini, kimsenin insanların kılık kıyafetiyle ilgilenmediğini, kılık kıyafetle ilgilenen ve özellikle kadın üzerinden siyaset yapmaya çalışan AK Parti'nin bunları kaşıdığını anlattım.

Fikri Sağlar'dan türban açıklaması: Laiklik gidiyor İZLE

"LAİKLİĞİN ORTADAN KALKMASIYLA EN ÇOK YARAYI YARGI ALACAK"

O arada özellikle laikliğin ortadan kalkmasıyla en çok yarayı yargının aldığını, yargının bağımlı ve taraflı olduğunu dile getirdim ve bir örnek verdim. 'Yargıda artık hiç kimse hakkı, hukuku, adaleti göremez, ben de gittiğimde karşımdaki yargıcın kılık kıyafetine bakarak benim haklarımı verebileceği doğrultusunda kuşkum var' dedim.

"LAİKLİK ELDEN GİDİYOR"

Adım adım siyasal İslam anlayışıyla Cumhuriyetin bütün temel ilkeleri yok ediliyor, başta laiklik. Laiklik olmadan demokrasiyi tam olarak kuramazsınız. Laiklik olmadan kadın haklarını, insan haklarını, özgürlükleri oluşturamazsınız, laiklik olmadan bağımsız yargıyı oluşturamazsınız, yargıda var olan bağımlı ve taraflı hali biat noktasına getirebilirsiniz."

CHP'li Fikri Sağlar: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var İZLE





