Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikri Sağlar'ın sözlerinin CHP zihniyetinin yansıması olduğunu belirtti, Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'NİN FAŞİZAN ZİHNİYETİ

Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Erdoğan, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. CHP'nin faşizan zihniyetinin bugüne yansımasıdır." dedi.

Fikri Sağlar'ın başörtüsü nefreti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu VİDEO

YANINA 20 TANE BAŞÖRTÜLÜ ALSAN...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.

Erdoğan, CHP Lideri'nin yanına başörtülü bir partiliyi alarak yaptığı açıklamaya dikkat çekti ve "Başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. İnanç özgürlüğünden bahsediyorlar, nasıl bir inanç özgürlüğüdür bu? Bırakın artık bu işleri yahu. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp da milleti aldatma sürecini bir kenara bıraksın. Milleti aldatamazsın. Geçin o işleri. Yanına iki tane değil yirmi tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu iyi biliyorlar." dedi.