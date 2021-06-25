Filenin Sultanları bronz madalya maçında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncülük maçında Japonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmayı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya'ya mağlup olan Japonya ile üçüncülük mücadelesi verecek.

Filenin Sultanları, rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye-Japonya maçının saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarı finalde ABD'ye 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Filenin Sultanları'nın kritik sınavı saat 17.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayımlanacak.

Dörtlü Final'in finalinde ise Breziya ile ABD kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da oynanacak bu karşılaşma da TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.