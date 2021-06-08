Filenin Sultanları Rusya'ya karşı: Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 9. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti karşısında ilk mağlubiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki dokuzuncu maçında Rusya ile karşılaşacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında, 8 Haziran Salı günü yani bugün Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Rusya ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Ligde Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya, Çin ve Tayland'ı mağlup ederek bir FIVB organizasyonuna ilk kez 7 galibiyetle başlayan Sultanlar, 8. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan naklen yayımlanan mücadeleyi 3-1 kaybeden Sultanlar, Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

LİG FORMATI

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.