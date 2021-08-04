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    Filenin Sultanları'na sosyal medyada moral verici mesajlar

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye yenilerek turnuvaya veda eden temsilcimiz A Milli Kadın Voleybol takımına, sosyal medyadan destek mesajları geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 06:43
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 07:22
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    Filenin Sultanları'na sosyal medyada moral verici mesajlar

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaştı.

    Maça iyi başlayan Filenin Sultanları, son sette 15- 13 kaybederek maçı kaybetti.

    Asya ekibine 2-3 yenilerek turnuvayı ilk sekizde tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı maç sonu gözyaşlarına boğuldu.

    Turnuvadan elenen Filenin Sultanlarına vatandaşlar tarafından sosyal medyada çok sayıda moral verici destek mesajları geldi.

    Filenin Sultanları na sosyal medyada moral verici mesajlar #1

    İLK TEBRİK KASAPOĞLU'NDAN

    Maçın bitmesiyle birlikte milli takımın mücadelesini kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Mücadelenize, azminize, yüreğinize sağlık. Yaşattığınız her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Filenin Sultanları na sosyal medyada moral verici mesajlar #2

    Filenin Sultanları na sosyal medyada moral verici mesajlar #3

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