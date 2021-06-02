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- Filenin Sultanları'nın Çin sınavı: Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları'nın Çin sınavı: Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 15:10
- Güncelleme : 02.06.2021 - 15:12
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’le karşılaşacak.
Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 5 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Çin karşısında da devam ettirmek için mücadele edecek.
Peki Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında, 2 Haziran Çarşamba günü son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın Çin mücadelesi, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.
LİG FORMATI NASIL?
A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.
Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkına sahip olacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.
2018 yılından bu yana ''Voleybol Milletler Ligi'' adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.