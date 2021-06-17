Filenin Sultanları'nın Hollanda sınavı: Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 3. yenilgisine ulaştı.

Bu yenilginin ardından gözler, Türkiye - Hollanda karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki 13. maçında Hollanda ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları" güçlü rakibini mağlup ederek ilk 4 içindeki yerini korumaya çalışacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on üçüncü maçında, 18 Haziran Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Hollanda ile oynayacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.

Milletler Ligi'nde 12 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 9 galibiyet 3 yenilgi yaşadı. Milliler, topladığı 24 puanla 4. sırada yer aldı. Hollanda ise 8 galibiyet, 4 yenilgiyle 23 puan elde etti ve 13. maçlar öncesi 6. sırada yer buldu.

LİG FORMATI

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.