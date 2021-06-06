Filenin Sultanları'nın kritik mücadelesi: Türkiye Tayland maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesi, Tayland maçıyla başlayacak. Peki Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde 6'da 6 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki yedinci maçında Tayland ile karşılaşacak.

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 6 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Tayland karşısında da sürdürmek için mücadele edecek.

Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye Tayland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında, 6 Haziran Pazar günü yani bugün Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Tayland mücadelesi, TSİ 14.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan Ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti.

Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ardından da Kanada'yı 3-2, Almanya'yı da 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, altıncı maçında da son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek, 6'da 6 yaptı.