Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyu vuruldu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açıldı. 1 korumanın vurulduğu olayı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas baskınını bahane ederek Gazze'ye başlattığı yoğun saldırılarda 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 40 binden fazlası da yaralandı.

Özellikle her türlü altyapının ve temel ihtiyaçların sağlandığı binaların vurulduğu Gazze'de 2 milyona yakın insan, kentin güneyine yığılmak zorunda kaldı.

Dünya bu katliamı seyrederken, Filistin'de Mahmud Abbas hükümeti de pasif kalmakla suçlanıyor.

İsrail'e karşı hareket geçmesi konusunda tehdit edilen Mahmud Abbas son olarak bir silahlı saldırının hedefi oldu.

Mahmud Abbas'ın konyonua ateş edildi

İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede hareketli günler yaşanırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna da ateş açıldı.

1 korumanın vurulduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, olayı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Mahmud Abbas'a "24 saatlik" süre verilmişti

Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı ile ateşkes görüşmesi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Batı Şeria'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Abbas, Blinken ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti..