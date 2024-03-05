Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin başlıca gündemini İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oluşturdu.

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ensonhaber.com

Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması.

Diplomasi trafiği sürüyor

Bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.

Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor.

Abbas'tan kritik ziyaret

Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulundu.

Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Gazze'ye yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar konuşuldu

Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması.

Bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.

Türkiye'nin garantörlüğü

Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırıldı.

Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulandı.

Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşuldu.