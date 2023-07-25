Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından ikili görüşmelere geçildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye dünya genelinde diplomatik faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

İsrail-Filistin ilişkileri ele alınacak

Görüşmelerde Türkiye-Filistin ilişkilerinin yanı sıra, İsrail-Filistin ihtilafı ve son gelişmeler değerlendirilecek.

Liderlerin bölgesel meseleleri de ele alması bekleniyor.

Bağımsız Filistin devletinin varlığı vurgulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas görüşmesinde iki devletli çözüme vurgu yapılması, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dair mesajın bir kez daha verilmesi bekleniyor.

Ayrıca Ramazan döneminde Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınların, Filistinli sivillere ve yerlerim yerlerine dönük saldırıların da ele alınacak konular arasında.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Filistin ile ikili ticaret hacminin artırılmasına ilişkin adımlar da görüşmede gündeme gelecek. Liderler ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Netanyahu'nun ziyareti ertelendi

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Türkiye'yi ziyaret edecekti ancak kalp pili takılan Netanyahu'nun ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.