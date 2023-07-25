Türkiye dünya genelinde diplomatik faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.
İsrail-Filistin ilişkileri ele alınacak
Görüşmelerde Türkiye-Filistin ilişkilerinin yanı sıra, İsrail-Filistin ihtilafı ve son gelişmeler değerlendirilecek.
Liderlerin bölgesel meseleleri de ele alması bekleniyor.
Bağımsız Filistin devletinin varlığı vurgulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas görüşmesinde iki devletli çözüme vurgu yapılması, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dair mesajın bir kez daha verilmesi bekleniyor.
Ayrıca Ramazan döneminde Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınların, Filistinli sivillere ve yerlerim yerlerine dönük saldırıların da ele alınacak konular arasında.
Ortak basın toplantısı düzenlenecek
Filistin ile ikili ticaret hacminin artırılmasına ilişkin adımlar da görüşmede gündeme gelecek. Liderler ortak basın toplantısı da düzenleyecek.
Netanyahu'nun ziyareti ertelendi
Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Türkiye'yi ziyaret edecekti ancak kalp pili takılan Netanyahu'nun ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.