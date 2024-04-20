Filistin devlet başkanında ABD'ye tepki: İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlamıyor ABD'nin Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini öneren yasa tasarısını reddetmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD, İsrail'e çocuklarımızı öldüren ve evlerimizi yıkan silahlar ve fonlar sağlıyor" diyerek tepki gösterdi.

İHA

İsrail ordusunun tam abluka altına aldığı Gazze'de kan durmuyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğini öneren yasa tasarısını reddeden ABD’ye tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki oylamanın ardından Abbas, Filistin Yönetimi'nin ABD ile ikili ilişkilerini yeniden gözden geçireceğini söyledi.

"ABD, İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlamıyor"

Abbas, “Dünya uluslararası hukukun uygulanması konusunda hemfikirken ve Filistin haklarının yanında dururken, ABD işgali desteklemeye devam ediyor. İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlamıyor. İsrail'e çocuklarımızı öldüren ve evlerimizi yıkan silahlar ve fonlar sağlıyor. Uluslararası forumlarda bize karşı duruyor, bölgede güvenlik ve istikrara hizmet etmeyen pozisyonlarda yer alıyor.” dedi.

Biden'ı İsrail’in Filistin fonlarını çalmasına sessiz kalmakla suçladı

ABD’nin tüm uluslararası yasaları ihlal ettiğini vurgulayan Abbas, “İki devletli çözüme ve bölgede barışın sağlanmasına ilişkin tüm vaatlerini terk etti.” ifadelerini kullanırken, Biden yönetimini verdiği sözler ile taahhütleri yerine getirmemekle ve İsrail’in Filistin fonlarını çalmasına sessiz kalmakla suçladı.

Filistin'in BM'ye kabulü adaletsizliği düzeltecek bir adımdır"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ülkesinde düzenlediği basın toplantısında Filistin’in BM’ye tam üyeliği konusunda yaptığı açıklamada, “Filistin'in bir an önce BM’ye kabul edilmesi, uzun süredir devam eden tarihi bir adaletsizliği düzeltecek bir adımdır” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)