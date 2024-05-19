Filistin için Ayasofya'dan Eminönü'ne meşaleli yürüyüş İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İşgalin son bulması ve Filistin’in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na bir yürüyüş düzenledi.

AA & Ensonhaber

Akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kalabalık, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketlerini taşıyarak, Türkçe ve İngilizce sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yürüyüş sonunda, Eminönü Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Sanatçı Murat Bozkurt, Filistin için eserlerini seslendirdi.

Frank Romano: "Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum"

Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ve Eminönü'ndeki kalabalıkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim"

Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak,

Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim. Emin olun Filistinli insanlar sizin onlarla birlikte olduğunuzu biliyorlar.

diye konuştu.

Milli sporcu Akyüz: "İsrail'e dolaylı hizmet edenlerin her daim karşısındayız"

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz de "İsrail'e bugün dolaylı yoldan hizmet eden, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bulunan siyonizm lobilerinin her daim karşısında olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.