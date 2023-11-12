Filistin İletişim Bakanı Sidr: Gazze'de perşembe günü iletişim tamamen kesilecek Filistin İletişim Bakanı İshak Sidr, Gazze Şeridi'ndeki telefon ve internet hizmetlerinin yakıt yetersizliği nedeniyle perşembe günü tamamen duracağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da kötüleşeceğini ifade etti.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası devam ederken, bölgedeki yakıt krizi gün geçtikçe derinleşiyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi’nde internet ve telefon hizmetleri en az üç kez çöktü.

İsrail, 21 Ekim’den bu yana gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girmesine izin verirken, yakıtın ise bölgeye girmesine izin vermiyor.

Gazze'de perşembe günü iletişim tamamen kesilecek

Filistin İletişim Bakanı İshak Sidr yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki telefon ve internet hizmetlerinin yakıt yetersizliği nedeniyle perşembe günü tamamen duracağını belirtti.

Sidr, bununla birlikte Gazze Şeridi'ndeki insani krizin daha da kötüleşeceğini ifade etti.

"İsrail savaş suçunu gizlemeyi amaçlıyor"

Gazze Şeridi’ndeki teknik ekiplerin devam eden İsrail saldırılarına rağmen internet ve telefon hizmetini sürdürmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Sidr, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağını felç etme çabalarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve İsrail’in savaş suçlarını gizlemeyi amaçladığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)