Filistin İsrail savaşında 16'ncı gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği.... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözüme ulaşması ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması gibi adımları ele aldığı telefon görüşmeleriyle diplomasi trafiği yürütüyor.

AA

İsrail - Filistin arasındaki çatışmalarda 7 Ekim sabahından bu yana binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti.

Hamas'ın İsrail'e sızma girişimi ardından İsrail Gazze'yi abluka altına alarak halka yardım gelmesine dair bölgede yaşama dair her şeyi engelledi.

Öte yandan savaş suçu işleyerek geçtiğimiz günlerde bir hastaneyi bombalayan İsrail içinde çoğunluğu çocukların olduğu onlarca sivilin ölümüne sebep oldu.

Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Binlerce masumu öldüren ve hastanelerde yaralı olanların tedavi olmalarına müsaade etmeyen İsrail'in durması için, tüm dünyadan tepkiler yağıyor.

Olayların başından beri arabulucu olan ve Filistin'deki sivillerin korunması için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yürüttüğü diplomasi trafiğinde son iki gündür Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze'de göç zorlamasına tepki gösterdi

Bu kapsamda dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümü mümkün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede ise İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

Bir an önce ateşkes çağrısı

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları telefonda görüşen Erdoğan, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini, çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini kaydetti.

Batı'yı uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konusunu görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ise İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batı'nın ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye insani yardımların Gazze’ye ulaşması için çabalıyor"

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'ya, Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini aktaran Erdoğan, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile yaptığı görüşmede ise Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını söyledi.

Görüşmede, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)