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DHA

23 Mart'ta Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulans ve içindeki ekipler, İsrail ordusu tarafından kuşatılma altına alınmış ve öldürülmüştü.

Bu kapsamda Filistin Kızılayı (PRCS), o anlara ait görüntüleri paylaştı.

GÖRÜNTÜLER TOPLU MEZARDAN ÇIKTI

Görüntülerin, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığını bildirdi.

"GÖRÜNTÜLER İDDİALARI KESİN BİR ŞEKİLDE YALANLIYOR"

Açıklamada, "Görüntüler, kullandıkları ambulansların ve itfaiye araçlarının görünür şekilde işaretlendiğini ve saldırıya uğradıkları sırada yanıp sönen acil durum ışıklarının yandığını açıkça gösteriyor.

Bu video, İsrail güçlerinin ambulansları rastgele hedef almadığı ve bazı araçların 'ışıklar veya acil durum işaretleri olmadan şüpheli bir şekilde' yaklaştığı iddialarını kesin bir şekilde yalanlıyor" denildi.

NE OLMUŞTU?

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

BAĞLANTIYI KAYBETMİŞLERDİ

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

DERİN BİR ÇUKURA GÖMÜLMÜŞ VAZİYETTE BULUNDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.