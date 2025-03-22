Hamas: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yıkan İsrail yargılansın

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İsrail ve Hamas arasında 15 Mart 2025'te sağlanan ateşkes anlaşması, İsrail'in yeniden düzenlediği saldırılarla bozuldu.

Bu doğrultuda saldırılarına devam eden İsrail, 2011-2017 yıllarında Gazze Şeridi'nde inşa ettirilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni de hedef aldı.

Bu kapsamda Hamas yazılı bir açıklamada bulundu.

"SADİST BİR EYLEM"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni tamamen yerle bir etmesi, Filistin halkına karşı soykırım eylemlerini sürdüren İsrail'in barbarlığını yansıtan "sadist bir eylem" olarak nitelendirildi.

ABD'NİN YEŞİL IŞIK YAKMASI SEBEP OLDU

Açıklamada, Gazze'de kanser hastalarının tedavi edildiği tek hastane olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasının, ABD yönetiminin İsrail'e, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşını sürdürmesi için yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

"YASAL İŞLEM BAŞLATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Hamas'ın açıklamasında, "Uluslararası Adalet Divanı'nı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve tüm yetkili mahkemeleri, bu barbarca ve utanç verici eylem ve Gazze'de Filistin halkımıza karşı işlenen ve işlenmeye devam eden diğer tanımlanmış savaş suçları nedeniyle bu haydut oluşuma (İsrail'e) ve onun suç liderlerine karşı yasal işlem başlatmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

HASTANEYİ HAVAYA UÇURDU

İsrail ordusu, "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni dün patlayıcı döşeyerek havaya uçurmuştu.

İşgalci İsrail ordusu hastaneyi üs olarak kullanmıştı.

İSRAİL TARAFINDAN ASKERİ AMAÇLARLA KULLANILDI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

2011-2017 YILINDA FİLİSTİN-TÜRKİYE DOSTLUK HASTANESİ İNŞA EDİLMİŞTİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yıllarında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.