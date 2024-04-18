Filistin'deki acının fotoğrafına Dünya Basın Fotoğrafı ödülü İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında yaşanan insanlık dramı, ajansların ve basının olay yerinden çektiği fotoğraflara yansıdı.

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İsrail'in Filistin'e saldırıları 195 gündür sürüyor. Bu saldırılar sırasında 33 bin 899 Filistinli hayatını kaybetti ve yaşamını yitirenlerin 13 bin 800'ünün çocuk olduğu biliniyor.

Yakınları, hayatını kaybedenleri bazen olay yerinde, bazen hastane bazen de morglarda teşhis ediyor.

Filistinlilerin yakınlarının cenazeleri ile karşılaştıklarında çektiği acılar sık sık görüntülere yansıyor.

Reuters'tan Mohammed Salem ise işte böyle bir anda görüntülediği bir fotoğrafla 2024'te Yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.

Filistinli kadın 5 yaşındaki yeğeninin cansız bedenine sarıldı

Filistinli kadın İnas Ebu Maamar, fotoğrafta kefenlenmiş çocuk bedenine sanki canlıymış gibi sarılıyor.

36 yaşındaki kadın, İsrail saldırısında öldürülen 5 yaşındaki yeğeni Saly'nin cesedini, güney Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde kucaklıyor.

Fotoğraf, 17 Ekim 2023 tarihinde çekildi.

Fotoğraf Nasser Hastanesi morgunda çekildi

Reuters fotoğrafçı Mohammad Salem, 17 Ekim'de Han Yunus'ta, sakinlerin kayıp akrabalarını aramak için gittiği Nasser Hastanesi morgundaydı. Inas'ın morgda yere çömeldiğini, ağladığını ve Saly'nin vücudunu sımsıkı kucakladığını gördü.

"Kızı görünce vicdanımı kaybettim"

İnas, "Kızı görünce vicdanımı kaybettim, onu kollarıma aldım. Doktor benden bırakmamı istedi... Ama ben onlara onu benimle bırakmalarını söyledim." dedi.

Muhammed Salem, bu fotoğrafla 2024 Yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı.