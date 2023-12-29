"Filistin'den bize ne?" demek doğru mu? İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma gözünü-kulağını kapatan dünya, yine 3 maymunu oynuyor. Türkiye'de de bu meseleyi göz ardı eden bir kesim var. O bölgede olanlara duyarsız kalmak ne kadar doğru? Podcat kanalında yayınlanan Sıradışı Ünsüz'ün "Filistin'den Bize Ne?" isimli bölümünde Rabia ve Rübaşa bu konuya değiniyor.

ensonhaber.com

Filistin'de İsrail'in 50 yılı aşkın bir süredir uyguladığı soykırım politikası ne yazık ki günümüzde de devam ediyor.

Bu meseleye yalnızca bir Müslüman olarak değil, insan olarak duyarsız kalmak pek de mümkün görünmüyor.

Dünya bu konuda gözünü-kulağını kapatmış, 3 maymunu oynuyor.

Bölgede yaşanan zulme sessiz kalmak ne kadar doğru? Podcat kanalında yayınlanan Sıradışı Ünsüz'ün "Filistin'den Bize Ne?" isimli bölümünde Rabia ve Rübaşa bu konuyu konuştu.

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