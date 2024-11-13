Filistin'e destek verdi: Oscar'lı oyuncu ajansından kovuldu

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Oyuncu ve uzun yıllardır aktivist olan Susan Sarandon, geçen Kasım ayında katıldığı bir Filistin yanlısı protestodaki açıklamaları nedeniyle Hollywood stüdyoları tarafından kara listeye alındığını açıkladı.

78 yaşındaki oyuncu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla New York’ta düzenlenen bir eyleme katıldı.

Oyunucu, geçen yıl katıldığı bir mitingde "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir. Filistin'in kurtuluşu." ifadelerini kullandığı için oyunculuk ajansından kovulduğunu söyledi.

"PROJELERİM İPTAL EDİLDİ"

The Times’a verdiği yeni bir röportajda, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon, “Ajansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildi” dedi.

United Talent Agency ajansından, Filistin ile ilgili yorumları yüzünden kovulan Sarandon, sadece kendisinin değil, birçok güvenlik görevlisi, yazar ve ressamın da benzer şekilde işsiz kaldığını belirtti.

Sarandon, son dönemde ifade özgürlüğünü kullandığı için işten atılan pek çok kişi olduğunu belirterek, “Geçen yıl Kasım ayından bu yana işlerini kaybeden çok sayıda insan var… bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için” dedi.

"HOLLYWOOD'DA TEKRAR BÜYÜK BİR ROL ALIR MIYIM BİLMİYORUM"

Büyük bütçeli filmlerde tekrar rol alıp alamayacağı sorusuna ise Sarandon, “Bilmiyorum. Hollywood’dan bir şey olacağını sanmıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Tartışmaların ardından Sarandon, Filistin’deki şiddetin sona ermesi çağrılarını sürdürüyor.

Hollywood'da hatırı sayılır bir kariyere sahip olan Sarandon, 4 kez aday olduğu Oscar'da, 1996 yılında Sean Penn ile başrolü paylaştığı "Dead Man Walking" ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Oyuncu, "Atlantic City", "Thelma ve Louise" ve "Lorenzo'nun Yağı" gibi unutulmaz filmlerde rol aldı.