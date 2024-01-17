Filistin'e destek yürüyüşünde yumruk attı! Ege Akersoy hakkında tahliye kararı çıktı İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa, "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan ve tutuklanan Ege Akersoy hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

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İHA

1 Ocak'ta yaşanan saldırı olayı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da Filistin'e destek için düzenlenen mitinge katılan bir İsmail Aydemir isimli vatandaş, elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürürken, 'Sen tam bir Arap sevicisisin' sözleriyle tacize uğradı.

Ardından karşısından gelen kişi yumruk atarak tansiyonu yükseltti. Yaralanan Aydemir'in yardımına çevredekiler yetişti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Ege Akersoy, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, söz konusu olayda sanığın, kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müştekiye yönelik "Sen tam bir Arap sevicisin. Arap kültürünü savunuyor" söylemleriyle halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği kaydedildi.

Sanığın eyleminin, kamuoyu tarafından yakından takip edilerek tepki gösterilen Filistin'de yaşanan olaylarla şehit haberleri gibi halk arasında infial uyandıran olaylarla ilgili yapılan bir miting sonrasında gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

"Toplumun bir kesimine karşı nefret uyandırıyor"

İddianamede, sanığın bu eyleminin soyut tehlike suçu olmaktan çıkıp somut tehlike suçu haline geldiği belirtildi.

Sanığı tanımayan ve sadece miting sonrası elinde bayrak taşıması nedeniyle saldırıya maruz kalan müştekiye yapılan saldırının, toplumun bir kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu vurgulandı.

4 yıl hapsi istendi

Olay sonrası görsel ve yazılı medyada gösterilen tepkiler dikkate alındığında eylemin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun kabulü gerektiği ifade edilen iddianamede, bu nedenle sanık Ege Akersoy'un, "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tahliye kararı çıktı

İddianameyi kabul eden İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında, sanık Akersoy'a isnat edilen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunun vasfının değişme ihtimali nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 14 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)