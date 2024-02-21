Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Sanık hakkında karar Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘Sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldıran sanık hakkındaki karar açıklandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Ancak Ege Akersoy isimli bir şahıs, grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir’e ‘Sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor' diyerek saldırdı.

Saldırının ardından Aydemir şikayetçi olurken, Akersoy'un yargılanmasına başladı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ege Akersoy ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hapis cezası talep edildi

Hazırlanan iddianamede; şüpheli Ege Akersoy’un, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Karar çıktı

Ege Akersoy’un kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Akersoy’un halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan beraatine hükmedildi.