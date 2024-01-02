İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliam, dün İstanbul'da protesto edildi.
29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, 1 Ocak'ta saat 08.30 sularında Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüdü.
Katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Düzenlenen eylem sonrası Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.
Yürüyüşten dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.
Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Saldırgan ise Kasımpaşa Karakolu'na götürüldü.
Tutuklandı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Tutuklama işlemi sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’daki “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşünde tevhid bayrağı açan bir kişiye yumrukla saldırdığı için tutuklanan Ege A.'nın babasıyla görüştüğünü açıkladı.
Özdağ babayla görüştüğünü söyledi: Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemiş
Ege A.'nın babasının emekli bir subay olduğunu söyleyen Özdağ, "Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. ‘Ancak’ dedi babası ‘son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı." dedi.
Özdağ, “Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim.” dedi.
"Konuyu takip edeceğim"
Ümit Özdağ’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle:
“Biraz önce yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi 4.sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi imiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş. Ege’nin babası emekli bir subay. Biraz önce kendisi ile görüştüm. Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. ‘Ancak’ dedi babası ‘son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı’ Öte yandan karakoldan gelen bilgi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın karakolu aradığı doğrultusunda. Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim.”
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