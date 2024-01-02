Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk attı: Ümit Özdağ saldırganın babasıyla görüştü İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından şahsın babasıyla görüştüğünü söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ saldırıyla ilgili, "Son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemiş" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliam, dün İstanbul'da protesto edildi.

29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu, 1 Ocak'ta saat 08.30 sularında Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüdü.

Katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Düzenlenen eylem sonrası Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.

Yürüyüşten dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Aydemir’in yüzü kanlar içinde kalırken, kavgayı gören diğer vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.

Polisin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken Aydemir, polis tarafından kontrol amacıyla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne, daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Saldırgan ise Kasımpaşa Karakolu'na götürüldü.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tutuklama işlemi sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’daki “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşünde tevhid bayrağı açan bir kişiye yumrukla saldırdığı için tutuklanan Ege A.'nın babasıyla görüştüğünü açıkladı.

Özdağ babayla görüştüğünü söyledi: Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemiş

Ege A.'nın babasının emekli bir subay olduğunu söyleyen Özdağ, "Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. ‘Ancak’ dedi babası ‘son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı." dedi.

Özdağ, “Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim.” dedi.

"Konuyu takip edeceğim"

Ümit Özdağ’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı şöyle: