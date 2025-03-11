Filistinli çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı’na katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin Filistin halkı ile olan güçlü kardeşlik bağlarını bir kez daha vurguladı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistinli çocuklarında ilgisi yoğundu. Çocukları kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte poz verirken, bir kız çocuğu da Erdoğan'ı başından öptü.