Filistinli hemşire İsrail zulmüne isyan etti: Biz öldük İsrail'in sivil katliamında görev yaptığı hastaneye gelen ölü bedenler karşısında ne yapacağını şaşıran bir hemşire dünya düzenine isyan etti. Filistinli hemşirenin yakarışı yürekleri dağladı.

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AA

İsrail tüm tepkilere rağmen, ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini arkasına alarak Gazze'de katliama devam ediyor.

Hedef gözetmeden yapılan bombardımanda abluka altındaki Gazze'de son verilere göre 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin bin 524’ünün çocuk, bininin kadın ve 120’sinin yaşlı olduğu belirtilirken 12 bin 493 yaralının 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğu açıklandı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Katliamın ortasındaki hemşire isyan etti

Düzenlenen saldırılarda yaralanan Filistinlileri tedavi etmek için savaşın ilk anından itibaren durmaksızın çalışan Aksa Şehitleri Hastanesi hemşiresi, günlerdir yaşananlar karşısında feryat etti.

Yazıklar olsun. Ey dünyadakiler neredesiniz?

Filistinli hemşire, "Küçücük çocuklar ölüyor. Yetişemiyoruz. Halimize bir baksanıza. Bizim kanımız diğer insanların kanından farklı mı? Bunlar çocukları öldürdü, kadınları öldürdü, yaşlıları öldürdü. Yazıklar olsun. Ey dünyadakiler neredesiniz? Biz öldük." diyerek sitem etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)