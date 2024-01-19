Filistinli minik bebek enkaz altından sağ çıktı Saldırıların devam ettiği Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken enkaz altında kalan bebek yaşama tutundu. Bebeğin mucize kurtuluşu kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor.

105 gündür süren saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor.

İsrail, hedef gözetmeksizin cami, hastane ve kampları bombalayarak binlerce insanın ölümüne sebep oldu.

Can kaybı 24 bin 620

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerin son yaptığı açıklamaya göre, savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24 bin 620'ye olurken, yaralı sayısı 61 bin 830'e yükseldi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Son olarak bir bebek, görenlerin yüreğini sızlattı.

Minik bebek hayatta kalmayı başardı

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Tıp Kompleksi yakınlarındaki bir binaya düzenlenen saldırıda, bir bebek hayatta kalmayı başardı.

Hayata tutunmayı başaran minik bebek, çevredekilerin yardımı ile enkazdan çıkarıldı.

Kurtulan bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)