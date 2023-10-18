Filistinli şehitler için 90 bin Camide gıyabi cenaze namazı kılınacak Filistin'de acı büyüyor. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'de şehit olan müslümanlar için, Türkiye genelinde 90 bin camiide gıyabi cenaze namazının kılınacağını bildirdi.

ensonhaber.com Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda şehit olan Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazı sonrası gıyabı cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerine yer verdi.