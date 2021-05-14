Filistinliler, İsrail bombalarından korunmak için okullara sığındı

Gazze'de, Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, İsrail saldırılarından okullara sığınarak korunmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetini artırdı.

SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

İsrail ordusu gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

AİLELER OKULLARA SIĞINDI

Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı.







