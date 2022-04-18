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    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş

    Mescid-i Aksa'da silah zoru ve şiddetle İsrail askerleri tarafından çıkarılmak istenen Filistinliler pasif direnişle meydan okudu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 17:25
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    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere zulmü devam ediyor...

    Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, alanı terk etmek istemeyen Filistinlileri darbediyor.

    Son çıkan olaylarda ise İsrail askerlerine silahsız meydan okuyan Filistinlilerden direnişin kareleri geldi.

    Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılmak istenen ve silahlı İsrail askerlerinin şiddetine pasif direniş gösteren Filistinlilere ait birçok kare dünya kamuoyunda kısa sürede gündeme oturdu.

    Direnişin kareleri

    İşte o karelerden birkaçı; 

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #1

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #2

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #3

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #4

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #5

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #6

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #7

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #8

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #9

    Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş #10


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