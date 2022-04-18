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Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş
Mescid-i Aksa'da silah zoru ve şiddetle İsrail askerleri tarafından çıkarılmak istenen Filistinliler pasif direnişle meydan okudu.
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 17:20
- Güncelleme : 18.04.2022 - 17:25
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere zulmü devam ediyor...
Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, alanı terk etmek istemeyen Filistinlileri darbediyor.
Son çıkan olaylarda ise İsrail askerlerine silahsız meydan okuyan Filistinlilerden direnişin kareleri geldi.
Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılmak istenen ve silahlı İsrail askerlerinin şiddetine pasif direniş gösteren Filistinlilere ait birçok kare dünya kamuoyunda kısa sürede gündeme oturdu.
Direnişin kareleri
İşte o karelerden birkaçı;