Filistinlilerden İsrail askerlerine direniş

Mescid-i Aksa'da silah zoru ve şiddetle İsrail askerleri tarafından çıkarılmak istenen Filistinliler pasif direnişle meydan okudu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere zulmü devam ediyor...

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, alanı terk etmek istemeyen Filistinlileri darbediyor.

Son çıkan olaylarda ise İsrail askerlerine silahsız meydan okuyan Filistinlilerden direnişin kareleri geldi.

Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarılmak istenen ve silahlı İsrail askerlerinin şiddetine pasif direniş gösteren Filistinlilere ait birçok kare dünya kamuoyunda kısa sürede gündeme oturdu.

Direnişin kareleri

İşte o karelerden birkaçı;



