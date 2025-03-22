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Haber Merkezi

Yeşilçam'da büyük kayıp...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından birisi daha hayata veda etti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın, hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının ölüm haberini Sağlık Bakanlığı, resmi X hesabından duyurdu.

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın, bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.

ACI HABERİ SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

EN ÇOK SEVDİĞİ FİLMLER

Filiz Akın, toplam 117 film çevirdi. Bir röportajında; "Ankara Ekspresi, Umutsuzlar ve Utanç filmlerinin kendisinde iz bıraktığını belirtti.

"HİÇBİR ROLDE AKLIM KALMADI"

Akın, aynı röportajda "Kraliçeden yankesiciye, cambazdan balerine, şarkıcıdan karateciye kadar çok farklı tipleri oynadığım için hiçbir rolde aklım kalmadı." diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

MERYL STREEP HAYRANIYDI

Meryl Streep en hayran olduğum oyuncudur. Bir tek onun 'Devil Wears Prada'; bir de Dian Keaton’un Jack Nickholson ile bir filmi vardır 'Aşkta Her Şey Mümkün' Bu rollere imrenmişliğim vardır o kadar.

FİLİZ AKIN KİMDİR

Filiz Akın veya doğum adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Türk sinemasının "asil, modern, kentli ve zarif yüzü" olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, "beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla tanındı.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırmış ve siyah saçlı aktrislerin saltanatını yıkıp, Türkiye sinemasında "sarışın esas kadın" sayfası açmıştır.

Karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar, Utanç, Acı Hayat ve Memleketim, Akın'ın en beğenilen filmleri arasındadır. Akın, Ankara Ekspresi filminde canlandırdığı "Hilda" karakteriyle 1971'de kariyerinin tek Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmış, özellikle 2000 yılından sonra da pek çok onur ödülüne değer görülmüştür.

Ayrıca Filiz Akın, sinemada aktif olduğu yıllarda "Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu" ünvanına sahip olmuştur.

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