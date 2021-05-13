Filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda görevlerinin başında

Ailelerinden uzakta olduklarını belirten ekipler, yeniden eski bayramları yaşama isteklerini dile getirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin n ön saflarında yer alan fedakar filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında karşıladı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan sağlık çalışanları görevlerini bayramda da özveriyle sürdürüyor.

BAYRAMDA AİLELERİNDEN UZAKTALAR

Ekipler bayramı, evlerinden ve ailelerinden uzakta çalışarak karşılıyor.

Ekipte görevli diş hekimi Tolunay Güngör görevini sürdürürken, çocukları Arda ve Balkan ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek bayramlaştı.

Filyasyon ekipleri, yakınları ile çevrim içi bayramlaştı ViDEO

"HALKIMIZDA UMARIM BİZE DESTEK OLUR"

Güngör, geçen yıl olduğu gibi buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Bayram gününde çocuklarından ve sevdiklerin uzak kaldığını ifade eden Güngör, her şeye rağmen görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.

Eski bayramların yaşanması için mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Güngör, "Biz çalışıyoruz, halkımız da umarım bize destek olur. Maske, mesafe kurallarına uyduktan sonra bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Görüntülü telefonlar aracılığıyla bayramlaştık çocuklarımla eşimle annemle. Bu bayram bu şekilde geçiyor. Eski bayramlar gibi bütün ailenin bir arada olduğu güzel günlere dönmeyi çok çok istiyoruz." diye konuştu.

"SEVDİKLERİMİZDEN UZAKTAYIZ"

Havaların ısınması ile tulumların içerisinde zor şartlar altında çalıştıklarını dile getiren Güngör, "Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uymaları. Ziyaretler yapmamaları ve kurallara uyarak hareket etmelerini istiyoruz." dedi.

Filyasyon ekibinden Kenan Kumral da ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini belirtti.

Eski bayramları çok özlediğini vurgulayan Kumral, "Ailemizden, sevdiklerimizden uzaktayız. Ancak görevimizi her şartta yapıyoruz. İnsanların sağlığı bizim için daha önemli. İnşallah bundan sonra bu hastalık bitecektir. Tekrar eski bayramları yaşayacağız inşallah." ifadesini kullandı.