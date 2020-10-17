Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi Filyos Limanı hangi şehirde?

Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjdesi Filyos Limanı hangi şehirde?

Sultan Abdülhamit döneminde planlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla temeli atılarak yapımına başlanan Filyos Limanı yeni müjde nedeniyle merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni müjde açıklamasında adı geçen Filyos Limanı'nda hummalı çalışmalar devam ediyor. Müjdeyle beraber jeopolitik konumu daha fazla önem kazanacak olan Filyos Limanı nerede, hangi şehirde?

FİLYOS LİMANI NEREDE?

Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı Karadeniz kıyısında yer alıyor. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelik olduğu biliniyor.

Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir. Filyos Çayı yerleşimin doğusundan Karadeniz'e dökülmektedir. Yerleşim altı mahalleden oluşur: Abacık mahallesi, Geriş mahallesi, Hisarönü mahallesi, Kocaeli mahallesi, Sefercik mahallesi, Öteyüz mahallesi. Yerleşim merkezinde küçük bir liman bulunmaktadır. Ayrıca "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında Sazköy'ün kuzeyinde yeni bir liman yapılması planlanmıştır.

FİLYOS LİMANI HARİTADAKİ YERİ VE KONUMU