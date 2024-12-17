Financial Times: AB, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu kabul ediyor

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Suriye'de yaşanan sıcak gelişmeler, tüm dünyanın gündeminde.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir oluşumun başladığı bölgede Türkiye, en güçlü bölgesel aktör konumunda.

Rejimin yıkılmasından sonra üst düzey bir AB yetkilisi ile röportaj yapan Financial Times, Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığına dikkati çekti.

AB yetkilisinin yaptığı bu röportajın arkasında ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'ya gelmesi yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LEYEN'İ KABUL ETTİ

Ursula von der Leyen, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de son yaşanan gelişmeler ele alınacak.

"KALICI ÇÖZÜMLER İÇİN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ KAÇINILMAZ"

Von der Leyen’in ziyareti, AB’nin Suriye’deki krizde siyasi çözüm arayışına yönelik yeni bir diplomatik adım olarak görülüyor.

AB yetkilileri, Türkiye’nin sahadaki etkisini göz ardı etmenin mümkün olmadığını ve bölgede kalıcı çözümler için Türkiye ile iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

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"AVRUPA BÖLGEDE DAHA AKTİF BİR SİYASİ ROL ÜSTLENMEK İSTİYOR"

Von der Leyen’in ziyareti, AB-Türkiye ilişkilerinde Suriye üzerinden yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Görüşme, Avrupa’nın bölgede daha aktif bir siyasi rol üstlenme isteğini ve Türkiye ile iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.