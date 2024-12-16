Financial Times ortaya çıkardı: Esad 21 uçuşla 'tonlarca' parayı Rusya'ya kaçırdı

Haber Merkezi

Suriye halkı 14 yıl sonra Esad rejimine karşı kazandığı destansı zaferi kutlarken bir yandan da yaşananların ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Muhaliflerin 27 Kasım'da başlayan yürüyüşünün 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirmesiyle tamamlandığı sıralarda Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı.

Beraberinde milyonlarca dolar kaçırdığı belirlenen Esad'ın yıllar içinde halkından çaldığı paraları nasıl kaçırdığı da merak konusu oldu.

Konunun peşine düşen Financial Times (FT), Suriye-Rusya arasındaki transfer ağını mercek altına aldı.

21 UÇUŞLA 2 TON EURO, 250 MİLYON DOLAR

Konuyu araştıran FT, Suriye Merkez Bankası’nın 2018-2019 yıllarında Moskova’ya milyonlarca dolar değerinde nakit gönderdiğini yazdı.

Buna göre bu yıllar arasında, 21 uçuşla yaklaşık 2 ton euro ve 250 milyon dolar nakit Rusya’ya gönderildiği ortaya çıktı.

ŞAM-MOSKOVA ARASINDA NAKİT TRANSFERİ

Gazetenin yayınladığı belgelere göre, Suriye Merkez Bankası, Beşar Esad’ın yönetimde olduğu bu dönemde, döviz rezervlerinin neredeyse tükenmiş olmasına rağmen, Moskova’nın Vnukovo Havalimanı’na 100 dolarlık ve 500 avroluk banknotlardan oluşan büyük miktarda nakit sevk etti.

LONDRA'DA 70 MİLYON DOLAR NAKİT

Esad'ın, Rusya'nın dışında dünyanın birçok ülkesinde gayrimenkul ve banka hesaplarında nakiti olduğu tahmin ediliyor.

Bu kapsamda İngiliz basınının bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberine göre de devrik lider Beşar Esad'ın, Londra'da dondurulmuş bir banka hesabında 55 milyon pound (69,4 milyon dolar) bulunuyor.

Esad'ın Rusya'daki nakit varlığının yanında gayrimenkul varlıkları da dikkat çekiyor.