Financial Times'tan Türkiye'deki muhalefete Cumhurbaşkanlığı seçimleri için analiz

Muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kimin aday olacağı belirsizliği yaşanırken İngiliz medyası, 3 ismi öne çıkardı.

Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor..

2023 seçimlerine geri sayım başlarken adaylık için Cumhur İttifakı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam ederken, Millet İttifakı'nda aday belirsizliği devam ediyor.

Türkiye'de gerçekleşecek seçimleri uluslararası kamuoyu da yakından takip ediyor.

Bunlardan birisi de İngiliz medyası...

Özellikle İngiliz medyası, AK Parti iktidarı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin birçok ismini parlatmaya çaba harcadı.

Son olarak İngiliz medyası Financial Times da daha önceki seçimlerde yaptığı gibi bugünkü manşetinde bu konuya yer verdi.

Muhalefet Erdoğan'a rakip arıyor

2023 seçimleri için analiz yapan Financial Times, "Muhalefet Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracak" başlıklı haberinde 3 ismi öne çıkardı.

Muhalefetin masasında adaylık için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da en sık telafuz edilen isimlerin başında yer alması İngiliz medyasının dikkatini çekti.



Bu 3 isim üzerinden analizini yapan Financial Times, ilk olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı arka arkaya mağlubiyetler aldığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;

"Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu yener"

"Muhalefet kanadında en büyük endişe, Kılıçdaroğlu’nun kendisini Erdoğan karşısında aday göstermesi ve Erdoğan’ın onu yenmesi.

"Kafa kafaya yarışacak 2 aday var"

Erdoğan karşısında kafa kafaya yarışabilecek iki potansiyel aday var. Bunlar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

"Yavaş, muhafazakar ve milliyetçi"

Yavaş, muhafazakar ve milliyetçi fakat aynı zamanda İmamoğlu da öne çıkıyor.

İmamoğlu hırslı

Fakat İmamoğlu’nun, Erdoğan’ın yarattığı cumhurbaşkanlığı sisteminin rafa kaldırmak için 'çok hırslı' olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

HDP unutulmamalı

Aday belirlerken en önemli detay, Türkiye’nin en büyük Kürt azınlık partisinden onay almak olmalı. Seçimlerde yüzde 12 oy alması beklenen parti şu an bir ittifakın içinde değil.

"İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu HDP'den oy alır"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş arasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu HDP tabanına daha yakın.

"Kılıçdaroğlu şüphesi"

Kılıçdaroğlu’nu eleştirenler; onun, anketlerde rakipleriyle arasını kapatmasını beklediğinden şüpheleniyor. Onun kendisine sadık olan ve seçimde aday olmasının riskli olduğu gerçeğini söylemekten çekinenlerle sarıldığını düşünüyorlar."

İngilizlerin bugüne kadar parlattığı isimler



Diğer yandan Batı medyası, yıllar içinde buna benzer birçok haber hazırladı.

Söz konusu haberlerde; eski AK Partili Abdullatif Şener, eski CHP Milletvekili Şafak Pavey, Ekmeleddin İhsanoğlu, Emine Ülker Tarhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendilerine yer buldu.