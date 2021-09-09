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- Fındık üreticilerine ilk ödeme bugün yapılıyor
Fındık üreticilerine ilk ödeme bugün yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, toplam 75 milyon liranın bugün hesaplarda olacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 14:37
- Güncelleme : 09.09.2021 - 14:45
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Fındık Alım Kampanyası kapsamında üreticilere ödeme yapılması kararlaştırıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı.
FINDIK ÜRETİCİLERİNE MÜJDELİ HABER
Toplam tutarın 75 milyon lira olduğunu belirten Pakdemirli, "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz." dedi.
75 MİLYON TL BUGÜN HESAPLARDA
Pakdemirli, paylaşımının devamında, "Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyası'nın ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli, ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.