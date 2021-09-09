Fındık üreticilerine ilk ödeme bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, toplam 75 milyon liranın bugün hesaplarda olacağını duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Fındık Alım Kampanyası kapsamında üreticilere ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilişkin Twitter adresinden açıklama yaptı.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE MÜJDELİ HABER

Toplam tutarın 75 milyon lira olduğunu belirten Pakdemirli, "Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz." dedi.

75 MİLYON TL BUGÜN HESAPLARDA

Pakdemirli, paylaşımının devamında, "Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyası'nın ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.