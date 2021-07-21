Fındıkta üreticinin taban fiyat beklentisi en az 30 lira

Milletvekilleriyle bir araya gelerek fındıkta taban fiyat belirlemeye yönelik bakanlığın çalışmaları sürerken, üreticiler taban fiyatın 30 olmasını istedi.

Dünyanın fındık ihtiyacının yüzde 65'i Türkiye'den karşılanırken, ürün toplama zamanının da yaklaşmasıyla taban fiyat tartışmaları başladı.

Fındıkta üreticiler, tarım il müdürlükleri ve ziraat odaları 668 bin ton rekolte tahmininde bulundu.

ÜRETİCİ EN AZ 30 TL İSTİYOR

10 gün sonra başlanacak ve ağustos sonuna kadar devam edecek olan fındık toplama işlemi öncesinde üreticinin fiyat beklentisi en az 30 TL olarak açıklandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım fiyatlarının da hasat başlamadan bayramın hemen ardından açıklanması bekleniyor.

BAKAN, MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taban fiyata yönelik yaptığı yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

HER YIL 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT GELİRİ SAĞLIYOR

Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin bulunduğunu ve yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir." dedi.

FİYAT BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Pakdemirli, bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"DÜŞÜK FİYAT OLUŞUMLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

İç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." bilgilerini paylaştı.

"TMO'NUN FINDIK ALIM GÖREVİ 2021'DE DE DEVAM EDECEK"

Pakdemirli, TMO'nun fındık piyasasındaki rolüne de değinerek, şunları kaydetti:

"2006'dan bu yana gerek yaptığı müdahale alımları gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağladı ve sağlamaya da devam edecek.

2021'de de TMO'nun alım görevi devam edecek. TMO'nun 2021 alımlarına yönelik personel, depo ve finans yönünden hiçbir sıkıntısı bulunmuyor. Fındık alımları için bölgede her türlü hazırlık yapıldı."