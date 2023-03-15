Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'ye geliyor Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'ye geliyor...

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, Finlandiya ve İsveç'i endişelendirdi.

İki ülke de bu kapsamda NATO'ya üye olmak istedi.

Ancak terör örgütlerine kucak açmalarıyla bilinen iki ülkenin bu talebi Türkiye'nin vetosuna takıldı.

Gelişmeler sonrası üçlü mutabakat metni imzalansa da İsveç rahat durmadı.

Yarın Türkiye'ye geliyor

İsveç'in Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesinin ardından İsveç ile görüşmeler tıkandı.

Yaşananların ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm detaylarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ana gündem maddesi

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.