Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Ankara'da NATO üyeliği konusunda görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin somut bir adım beklediği İsveç'te yaşanan İslam'a yönelik çirkin saldırılar, halihazırda terör konusunda endişe besleyen Türkiye'nin geri adım atmasına neden oldu.

Kaderi Türkiye'nin elinde olan İsveç için sancılı bir süreç başladı.

İsveç, geçtiğimiz aylarda yaşanan olay sonrasında birçok kez arayı bulmaya çalıştı.

Geçtiğimiz dönemlerde, Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye olumlu düşünceler beslerken, ülkenin "İsveç ile birlikte üye olacağız" diretmeleri baş göstermişti.

Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Niinistö’nün tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Ana gündem NATO üyeliği

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Niinisto'nun ikili görüşmesi başladı. Görüşmede ana gündem Finlandiya’nın NATO üyeliği olacak. Görüşmede Türkiye-Finlandiya ilişkileri de konuşulacak.

İki lider, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.