Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Niinistö, görüşmelerde ikili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri dahil, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin başlatılması kararının alındığı görüşmeden sonra konuşan Sauli Niinistö, şunları söyledi:

Ev sahipliği için teşekkür ederim. Uzun, kapsamlı ve derin görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz burada Türkiye'de son derece devasa bir afetin yaşandığını gördük. Dün Kahramanmaraş'ı ziyaret etme imkanı buldum. Bu ziyaretimin sonucunda şunu ifade etmek isterim; gerçekten depremin neticeleri şoke edici.



Aynı zamanda sizlerin son derece verimli şekilde bölgede çalıştığını gördük. Uluslararası pek çok insan deprem bölgesine ulaşmış ve yardım götürmüş. Bu da bizler için umut yeşertiyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzücü afet ve felaket yaşandı. İnsanlar ortak payda için çalışmanın ne derece önemli olduğunu gördüler. Bence bunu örnek olarak uluslararası arenada örneklerini çoğaltabiliriz.



Jeopolitik açıdan son derece tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz bunu yapabilen tek kişisiniz.