Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye ile NATO durumunu çözeriz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye ile NATO durumunu çözeriz

Cumhurbaşkanı Niinistö, Ankara'ya ile NATO'ya başvuru konusundaki sorunun üstesinden geleceklerine emin olduklarını söyledi.

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin itirazıyla karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boşuna yorulmasınlar, NATO’ya girmelerine evet demeyiz." şeklinde mesaj verdi.

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Erdoğan'ın mesajı, İskandinav bölgesinde geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den açıklama geldi.

Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu çözeceğimizden eminim." dedi.

"Erdoğan ile görüşmeye hazırım"

Finlandiya lideri, ülkesinin NATO üyeliği konusundaki başka bir açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme getirdiği sorunlar hakkında yeni bir görüşmeye hazırım." demişti.

AA'nın haberine göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetmişti.

Terör faaliyetleri gündemde

NATO'ya katılıp müttefik dayanışmasından faydalanmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüten terör örgütlerine barınma imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor.