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    Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği ve Türkiye'nin tutumuna dair açıklamalarda bulundu.
    • 04.11.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 15:06
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    Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye açıklaması

    Türkiye, haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç’i veto etmişti.

    Bu kapsamda iki ülkenin de NATO'ya girebilmek adına Türkiye'yi ikna etme çalışmaları sürüyor.

    Türkiye ise iki ülkeden, teröristler konusunda somut adım bekliyor.

    Türkiye'nin tavrı değişmedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamalarının ardından Türkiye'nin tavrı değişmedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, İsveç ve Finlandiya’nın başta 'PKK olmak üzere terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını' söylemiş ve bu konuda adım atmamaları durumunda Türkiye’nin bu ülkelerin ittifaka katılımına olumlu bakmayacağını söylemişti.

    "Türkiye'nin NATO'ya üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'ye üyelik konusunda mesaj verdi.

    Sauli Niinistö açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'nin NATO'ya üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini umuyorum." dedi.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı ndan Türkiye açıklaması #1


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