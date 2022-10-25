Finlandiya heyeti, NATO görüşmeleri için Ankara'da

Finlandiya heyeti, NATO görüşmeleri için Ankara'da

İki ülkenin Adalet Bakanlığı yetkilileri bir araya geldi. Ankara'ya gönderilen heyet ile askeri ittifaka üyelik süreci ele alındı.

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvuru yaptı.

Her iki İskandinav ülkesinin başvurularına ilişkin süreç devam ederken Türkiye, iadesini istediği isimler konusunda adım atılmasını talep ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi başladı.

Finlandiya ile kritik görüşme

İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri bir araya geldi

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı.

AA'nın haberine göre, görüşmede, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti.