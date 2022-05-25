Finlandiya ve İsveç heyetleri ile görüşme sona erdi

Finlandiya ve İsveç heyetleri ile görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmelere ilişkin saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Türkiye'nin, teröre destek verdikleri gerekçesi ile NATO üyeliklerini veto ettiği Finlandiya ve İsveç'in temsilci heyetleri Ankara'da.

Türkiye'ye gelen heyetler bugün Türk heyeti ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katıldı.

Türkiye heyetinin, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin ardından, üç heyet bir araya geldi.

Görüşme 5 saat sürdü

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmelere ilişkin saat 19.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.