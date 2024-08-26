Finlandiya'da yaşayan gurbetçi: Oturun oturduğunuz yerde, memleketin kıymetini bilin Finlandiya'da yaşayan bir gurbetçinin söyledikleri gündem oldu. Gurbetçi şahıs, "Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi diye? 1600 euro maaş alacaksın, 1200 euro kiraya vereceksin karıyı çoluğu çocuğu nasıl doyuracaksın? Oturun oturduğunuz yerde, memleketin kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının söyledikleri, zaman zaman dikkat çekiyor.

Onlardan biri de dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen Finlandiya'da yaşayan bir gurbetçinin sözleri oldu.

Gurbetçi, Finlandiya'yla ilgili algıyı ve ülkedeki yaşamla ilgili seyahat videoları çeken bir YouTuber'a konuştu.

"KİM BURAYA DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ DİYOR"

"Yaşam gördüğün gibi işte. Kaç yıldır burası dünyanın en mutlu ülkesi" diyen Finlandiyalı gurbetçi, "Biraz önce şu adam geldi 20 euro borç verdim. Biraz sonra sigara istemeye gelenler de olur görürsün. Dilenciler köşede zaten. Kim buraya dünyanın en mutlu ülkesi diyor, o araştırmayı yapan kim, ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden gurbetçi, Finlandiya'nın Avrupa'da nüfusuna göre en çok alkol tüketen ve intihar oranına sahip ülkesini olduğunu belirtti.

"DÜNYADA İNTİHAR SEVİYESİ NÜFUSUNA GÖRE EN YÜKSEK OLAN ÜLKE"

Finlandiya'da insanların yalnız olduğunu da sözlerine ekleyen gurbetçi, "Nüfusa göre en çok alkol tüketen Avrupa ülkelerinden birisi, metrolar bazen durur. Bu ayda en az bir iki defa olur, kesin biri metronun altına atlamıştır. Dünyada intihar seviyesi nüfusa göre en yüksek olan ülke. İnsanlar yalnız, aile bağları yok. Burada anne baba diyor ki 18’ini doldursa da evden gitse, bir boğaz eksilse." dedi.

"1600 EURO MAAŞ ALACAKSIN, 1200 EURO KİRAYA VERECEKSİN"

Finlandiya'da çalışan birinin çalışıp ailesine bakamayacağını da öne süren gurbetçi, "1600 euro maaş alacaksın, 1200 euro kiraya vereceksin karıyı çoluğu çocuğu nasıl doyuracaksın? Şu sigara paketi 10,70. Türkiye’de 1,80. Oturun oturduğunuz yerde başka bir şey demiyorum. Memleketin kıymetini bilin." şeklinde konuştu.