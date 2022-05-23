Firari FETÖ’cü Arif Erdem New York'ta

ABD'nin yerini bilmediğini söylediği firari FETÖ'cü Arif Erdem, yıllar sonra ikinci kez kameralara takıldı.

Eski futbolcu Arif Erdem, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden günler sonra eşi ve iki çocuğuyla Türkiye'yi terk ederek Yunanistan'a kaçmıştı.

Yüklü miktarda parayla ortadan kaybolan Arif Erdem'in son durağı ise ABD olmuştu.

Burada gözlerden uzak yaşayan Arif Erdem, 2020 yılında Virginia eyaletinin Manassas şehrindeki bir Türk kahvaltı restoranında görüntülenmişti.

2 yıl sonra yeniden ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Erdem, uzun bir aradan sonra yine objektiflere yakalandı.

New York'ta yemek yedi

Erdem bu sefer de New York'ta görüldü.

24 TV'nin haberine göre şehirdeki bir restorana giden Erdem, yemek yediği esnada mekandaki Türk vatandaşı tarafından tanınarak fotoğraflandı.

ABD: Yerini bilmiyoruz

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Erdem için ABD'ye iade talebinde bulunmuştu ancak ABD ise 'yerini bilmedikleri' gerekçesiyle talebi karşılıksız bırakmıştı.

Fetullah Gülen'le 289 kez görüştü

Öte yandan Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüşme yaptığı ve mesajla iletişime geçtiği tespit edilmişti.