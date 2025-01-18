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AA & Ensonhaber

FETÖ elebaşının ABD'de ölümünün ardından örgütteki çözülmeler, ihtilaflar ve itiraflar giderek artıyor.



Firari FETÖ mensubu ve eski Zaman gazetesi çalışanı Ahmet Dönmez'in YouTube programına katılan Abdullah Antepli, örgüte dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Antepli, 2010 KPSS sorularının çalındığı iddialarının medyada yer aldığı dönemde, Fetullah Gülen’in yanında olduğunu belirtti. Olayın tartışıldığı anlarda, odada 100’den fazla kişinin bulunduğunu söyleyen Antepli, FETÖ elebaşı Gülen’in haberler karşısında "şok içinde" olduğunu ifade etti.

"GÜLEN, HER SORUYU ÇALIN DEMEDİM DEDİ"

Antepli'nin aktardığına göre, Gülen bu durumun kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini vurgularken, “Yıllar önce yalnızca mahrem okullara ve askeri okullara çok özel şartlarda cevaz vermiştim. Her soruyu çalın ya da sınav sonuçlarını paylaşın demedim” şeklinde konuştu.

BİR İTİRAF DA 15 TEMMUZ İÇİN

Ayrıca Antepli, örgüt içinde 15 Temmuz darbe girişiminden önce ciddi bir "ahlaki çöküş" yaşandığını belirterek, “Balık baştan kokar. İdari yapıda görülen ahlaksızlıklar, bizi zaten 15 Temmuz’a sürükledi” dedi.

SÖZDE MALEZYA İMAMI

Çocuk yaşlarda FETÖ'ye katıldığı bilinen ve üniversite yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet teşkilatındaki "mahrem imamlık" yapılanmasında görev aldığı belirtilen Antepli, örgütün birçok kademesinde yer aldı. Sözde "Myanmar imamı" ve "Malezya imamı" olarak bilinen Antepli, FETÖ’nün kontrolündeki derneklerde etkin roller üstlendi.

ABD'DE HRİSTİYAN OKULUNDA DİNİ REHBERLİK YAPTI

FETÖ'nün "dinler arası diyalog" stratejisi kapsamında ABD’ye gönderilen Antepli, 2003 yılında Connecticut’ta bir Hristiyan İlahiyat Fakültesinde "dini rehber" olarak çalıştı. Daha sonra North Carolina’daki Duke Üniversitesi'nde görev yapan Antepli, örgütün uluslararası faaliyetlerinde aktif olarak yer aldı.