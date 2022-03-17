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    Firari FETÖ'cünün yayınına katılan Şebnem Korur Fincancı'ya suç duyurusu

    Firari FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, Terörle Mücadele Dair Başkanlığı'nca suç duyurusunda bulunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 16:15
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    Firari FETÖ'cünün yayınına katılan Şebnem Korur Fincancı'ya suç duyurusu

    Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkam Tufan Aytav'ın yayınına katıldı.

    15 Mart'ta yapılan Youtube yayını nedeniyle, Şebnem Korur Fincancı'ya suç duyurusunda bulunuldu.

    Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Fincancı'ya yapılan suç duyurusunu Twitter hesabından duyurdu.

    "FİRARİ FETÖ'CÜNÜN YAYININA KATILMASI SEBEBİYLE SUÇ DUYURUSU YAPILDI"

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapıldığı belirtilen suç duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:

    "Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızca 15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

    Firari FETÖ cünün yayınına katılan Şebnem Korur Fincancı ya suç duyurusu #1

    Firari FETÖ cünün yayınına katılan Şebnem Korur Fincancı ya suç duyurusu #2

    Firari FETÖ cünün yayınına katılan Şebnem Korur Fincancı ya suç duyurusu #3


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